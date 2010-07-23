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Yaşam

Köpek kedi doğurdu!

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, Donpiş isimli Pinik cinsi köpek, kediye benzer yavru doğurdu. Kedi gibi ses çıkaran ve bıyıkları bulunan yavruları gören vatandaşlar,

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde, Donpiş isimli Pinik cinsi köpek, kediye benzer yavru doğurdu. Kedi gibi ses çıkaran ve bıyıkları bulunan yavruları gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.




İlçeye bağlı Perşembe Beldesi'ne bağlı Basat Köyü Yenimahalle'de oturan Ramazan Köseli'ye ait Pinik cinsi köpek, 4 gün önce 7 yavru doğurdu. Daha önce 5 kez doğum yapan köpeğin dünyaya gelen 7 yavrusundan 3'ünün kediye benzemesi dikkat çekti. Kedi gibi ses çıkaran, bıyıkları bulunan yavru köpeklerden ikisi, doğumdan birkaç saat sonra telef oldu. Kediye benzeyen yavrularına daha fazla hassasiyet gösteren anne köpeğin, bu yavrularını aşırı kıskanması ve ağzına alarak insanlardan uzak bir ortama götürmesi ilgiyle izleniyor.

Doğum anına tanık olan 11 yaşındaki Tuğçe Köseli, "Sabah baktığımda köpek ve yavruları ayrı yatıyordu. Üç tane yavruladı, iki tanesi öldü. Görünce şoka girdim, heyecanlandım, ilk defa kedim oldu. Anne köpek, yavrusunu kıskanıyor, gezdiriyor, emziriyor, ağzına alıp yuvasına götürüyor. Çok şaşırdım. Yavruyu çok seviyorum, annesine dua ediyorum" diye konuştu.


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