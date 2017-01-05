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Yaşam

‘Köpek filtresi’ kullanan kızını, kafese kapatıp köpek mamasıyla besledi!

"Kızım köpek olmak istedi, ben de ona köpek gibi davrandım"

05 Ocak 2017 18:35

Snapchat’in ünlü köpek filtresi kullanarak paylaşım yapan 17 yaşındaki genç kız, babası tarafından köpek kulübesine kapatıldı.

Sputnik’in haberine göre, ABD’de 42 yaşındaki Rolando Cruz, kızının Snapchat paylaşımlarında köpek filtresi kullanmasına sinirlenerek, kızını bir köpek kulübesine kapattı. 

Olay, genç kızın büyükannesi Odalys Cruz’un oğlunun evine gitmesiyle ortaya çıktı. Üç gün boyunca kulübe de kapalı tutulan genç kız, bu süre boyunca köpek mamasıyla ‘beslenmiş’ ve tıpkı köpekler gibi kaptan su içmeye zorlanmıştı. 

“Arkadaşlarımla alışverişe gitmiştim, döndüğümde annem ağlıyordu. Sanırım benim için dua ediyordu. Babamsa benim odamda ve oldukça sinirliydi. Ailemin bana bir filtre yüzünden bunları yaptığına inanamıyorum” diyen genç kızın velayeti anne-babasından alınarak büyükannesine verildi.

Suçunu itiraf ederek tutuklanan baba Cruz ise kendini “Kızım köpek olmak istedi, ben de ona köpek gibi davrandım” diyerek savundu.

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