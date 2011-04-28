-KÖPEK DÖVÜŞTÜRENLERE VALİLİK TAKİBİ ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Ankara Valiliğince, Akyurt ilçesinde köpek dövüşü yaptıran 12 kişiye 22 bin 176 lira para cezası uygulandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın Akyurt ilçesi Adakır mevkisinde 17 Nisanda köpek dövüşleri yaptırıldığına ilişkin televizyon kanallarınca yapılan haberler üzerine, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi. Akyurt Kaymakamlığınca, söz konusu adreste, bazı kişilerce köpeklerin dövüştürüldüğünün tespit edilmesi üzerine, 12 kişiye toplam 22 bin 176 lira para cezası uygulandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11. maddesi (a) bendi uyarınca 'hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır' hükmü uyarınca Ankara ilinde köpekleri acımasız ve zalimce dövüştürerek, onlara fiziksel ve psikolojik olarak acı çektirmek suretiyle kötü muamele yapanların cezalandırılacağı ve ceza verilen 12 kişi dahil olmak üzere benzeri kabul edilemez alışkanlıkları olanlar, adım adım izlenecek.'' Açıklamada, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davrananlar, acımasız ve zalimce işlem yapanlar, dövenler, aç ve susuz bırakanlar ile bakımlarını ihmal edenler hakkında, kanuni muamelelerin kararlılıkla sürdürüleceği ve uygulamaların yakından takip edileceği duyuruldu.