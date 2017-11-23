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Köpek dövüştürenlere 2 bin 752'şer lira ceza

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da köpek dövüştüren 2 kişiye toplam 5 bin 504 lira idari para cezası uygulandı

23 Kasım 2017 15:10

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da köpek dövüştüren 2 kişiye toplam 5 bin 504 lira idari para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, merkeze bağlı Söğütlü Mahallesi\'ndeki hayvan pazarı arkasındaki arazide köpek dövüştürüldüğü ihbarı aldı. Sevk edilen ekipler, 2 köpeği kanlar içerisinde buldu. Suçüstü yakalanan iki şüpheliye 5 bin 199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 752\'şer para cezası uygulandı. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yaralı köpeklerin tedavisinin Iğdır Belediyesi veterineri tarafından yapıldığını söyledi. Türkoğlu, \"İl Şube Müdürlüğümüz tarafından el konulan hayvanlar belediye yetkililerine teslim edilmiştir.  İl Emniyet Müdürlüğü ve Iğdır Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim\" dedi.

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