Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, temizlik işçileri kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi\'ndeki AVM\'de meydana geldi. Belediye temizlik işçileri AVM\'ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü. Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin tamamlamasının ardından talihsiz bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.