Köpeğinin velayeti için 109 bin TL harcadı

New York’ta bir adam, köpeğinin velayetini eski sevgilisinden almak için avukatlara 60 bin dolar (109 bin TL) harcadı.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre, New York’ta bir adam, köpeğinin velayetini eski sevgilisinden almak için avukatlara 60 bin dolar (109 bin TL) harcadı. Köpeğini Kaliforniya’ya götüren eski kız arkadaşından almak isteyen Craig Dershowitz, Knuckles adlı köpek için ‘O benim oğlum gibi’ diyor. Dershowitz, dava dilekçesinde eski kız arkadaşını kastederek “Ayrıldıktan sonra köpeğimi kaçırdı” ifadesini kullandı.