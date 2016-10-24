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Yaşam

“Köpeğiniz rüyasında sizi görüyor”

Harvard Tıp Okulu'ndan evrimsel psikoloji uzmanı Dr. Barrett, köpeklerin rüyalarına ilişkin araştırmasını anlattı

24 Ekim 2016 22:07

Harvard Tıp Okulu'ndan evrimsel psikoloji uzmanı Dr. Deirdre Barrett, köpeklerin rüyalarını anlattı. Barrett, köpeklerin rüyalarında sahiplerini gördüklerini söyledi.

DUVAR’ın Daily Mail’den referans verdiği haberine göre,  Barrett, köpeklerin rüya görme biçimlerinin insanlara çok benzediğini söyledi. Buna göre, köpeğiniz rüyasında gün içindeki deneyimlerini görüyor; sahiplerine çok bağlı oldukları için de büyük ihtimalle onların kokularını ve yüzlerini düşünüyor. Köpeğiniz bacaklarını oynattığında da, tıpkı sizin de düşündüğünüz gibi, rüyasında koştuğunu görüyor.

Barrett, insan beyninde uyku sırasında kasların hareket etmesini engelleyen bir mekanizma bulunduğunu ve uykunun ‘REM’ adı verilen en derin bölümünde bu mekanizmanın zayıf kalması halinde, insanların rüyaları hareket ederek ‘canlandırdığını’ anlattı. Aynısının köpekler için de geçerli olduğunu söyleyen Barret, söz konusu mekanizma düzgün çalışmadığında köpeklerin kaslarının oynadığını ve bizim de bu sayede rüyaları hakkında ‘fikir sahibi’ olduğumuzu aktardı.

Barret, “Köpekler sahiplerine aşırı derece bağlı olduğu için, rüyasında sizin yüzününüzü, kokunuzu veya sizi mutlu ettiklerini görüyor olmaları yüksek ihtimal” dedi. Barret, köpeklerin kötü rüyalar gördüklerinde mutsuz olduklarını da söyledi.

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