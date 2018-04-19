Köpeğinin doğum gününü 5 katlı pastayla kutladı

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT\'ta Metin Yıldırım (36), evinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi köpeğinin doğum gününü, 5 katlı pasta keserek kutladı.

Kent merkezinde özel bir firmada çalışan evli ve 3 çocuk babası Metin Yıldırım, geçen yıl yavruyken aldığı \'Şefin Glock\' adlı köpeği için doğum günü kutlaması yaptı. Yıldırım, bahçesinde beslediği 1 yaşını dolduran köpeğinin doğum günü için özel olarak hazırlattığı 5 katlı pastayı kesti. Kangal cinsi köpeğin sahibinin hazırladığı pastayı yaladığı görüldü.

Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Metin Yıldırım, \"Köpeğimizin doğum gününü kutlamak istedik. 5 katlı bir yaş pasta yaptırdım. Hayvan sevgisi bu işte. Bizler onların bir parçasıyız, onlar da bizim bir parçamız. Her şartta, güzel şekilde yaşamları için elimizden geleni yapmalıyız. Ben köpeğimi çok seviyorum. Bunların da bu hayatta yeri olduğunu tüm Türkiye, dünya duysun diye böyle bir şey yaptım\" dedi. Yıldırım, pastanın köpeğin dokunmadığı kısımlarını ise yakınlarına dağıtacağını söyledi.

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