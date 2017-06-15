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Yaşam

Köpeğini korumaya çalışan milyoner akademisyen inekler tarafından öldürüldü

Akademisyen, ineklerin altında kaldı...

15 Haziran 2017 20:11

İngiltere'nin Sussex kentinde köpeğini bir inek sürüsünden korumaya çalışan 80 yaşındaki Brian Bellhouse, inek sürüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Times gazetesinin haberine göre Pazartesi günü gerçekleşen olayda Bellhouse'un yaşlılığından ötürü kaçamayan köpeğine yardımcı olmaya çalıştığı açıklandı.

Aşıları iğneye gerek kalmadan enjekte etmenin yolunu bularak milyoner olan eski Oxford üniversitesi öğretim görevlisi Bellhouse, ambulans helikopterle hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Gazeteye göre İngiltere'de son 17 yılda en az 70 kişi ineklerin karıştığı olaylarda yaşamını yitirdi. Bunlardan 19'u çiftçi değildi. ABD'de yürüyüş yaparken inekler tarafından öldürülen kişilerin sayısı ise yılda 22.

Times, ineklerden korunmak için de bir rehber yayınladı. Buna göre insanların yanlarında danası olan ineklerden uzak durması, inekleri sevmeye çalışmaması, yaklaşırken görünür olup bir anda irkilmemesini sağlaması, panikleyip koşmaması gerekiyor.

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