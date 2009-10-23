Seren'den Gülben'e gönderme

Seren Serengil, modacı Mehmet Köymen’in defilesinin davetlileri arasındaydı. Geçen aylarda bebeğini kaybeden Serengil, şunları söyledi: “Benim üç çocuğum da öldü, evliliğim tehlikede, boşanacağım; bu konuda herkes üzerime geldi. Sibel Can hariç, ondan aldığım desteği anlatamam. Çok iyi bir dost, çok iyi bir anne... Ona minnet borçluyum... Bundan sonra hayatıma yeni bir başlangıç yapacağım, sahnelere dönüyorum. Albüm yapacağım, teklif gelirse dizilerde oynamak istiyorum. Para kazanıp ayaklarımın üzerinde durmalıyım.”Serengil, "Köpeğiniz hâlâ Gülben Ergen ismini duyunca havlıyor mu?" sorusuna, "Köpeğim gündemden düşenlere havlamaz" diye konuştu.