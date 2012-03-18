Köpeği saldırtıp kurtarıyormuş gibi yaptı

T24 - Batı Şeria'da gösteri yapmak isteyen bir grup Filistinli'ye, İsrail askerleri, eğitimli köpekleriyle birlikte saldırdı. Filistinli genci köpek yerde sürüklerken, İsrail askeri müdahale ediyormuş gibi görünüyor.



İsrail'in Batı Şeria'daki konut işgaline tepki gösteren bir grup Filistinli eylemciye, İsrail askeri, eğitimli köpekler eşliğinde sert müdahalede bulundu.

Kaddum köyündeki olayda Filistinli genç Ahmed Şehavi'yi İsrail ordusuna ait bir köpek yerde sürüklerken, askerlerin isteksizce müdahalesi görülüyor.

Diğer Filistinli göstericiler, köpek tarafından ısırılan Ahmed Şehavi'yi kurtarmaya çalışıyor ancak İsrail askerleri buna engel oluyor.

Gencin bileğini kan içinde bırakan köpek, bir süre sonra askerler tarafından sakinleştirildi. Olay sonrasında açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü, köpek saldırısına uğrayan Filistinli gencin olay yerinde tedavi edildiğini ve hastaneye götürülmesine gerek duyulmadığını belirtti.

Sözcü gösteriler sırasında bir Filistinlinin de gözaltına alındığını söyledi.