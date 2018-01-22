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Köpeği otoyola fırlattı, sosyal medya ayaklandı (3)

TUTUKLANDI Giresun'da baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu’na atan Beytullah Uzunoğlu, sevk edildiği adliyede izletilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti

22 Ocak 2018 23:21

TUTUKLANDI
Giresun\'da baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu’na atan Beytullah Uzunoğlu, sevk edildiği adliyede izletilen görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Uzunoğlu, savcılık ifadesinde, köpeğin kendisini takip ettiğini, bu esnada yoldan geçen bir arabanın çarptığını ve köpeği alıp kenara koyduğunu öne sürdü. 
Uzunoğlu, \'Mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten\' sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Bu arada köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın da polise başvurarak şikayetçi oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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