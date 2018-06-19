Köpeği öldüren müezzin gözaltında alındı

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, tüfekle ateş ederek bir köpeği öldüren müezzin F.D. gözaltına alındı. F.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Körfez Tütünçiftlik sahilinde, dün öğleden sonra, boğazından vurulan köpeği kanlar içerisinde gören Öztekin Çelikhas, köpeği aracına alarak bir veteriner kliniğine götürmek üzere yola çıktı. Köpek yolda ölürken, veteriner tüfekle ateş edilerek vurulduğunu söyledi. Bir akaryakıt istasyonu yöneticisi Vehbi Kıranşal sosyal medya hesabından köpeğin fotoğraflarını paylaşarak, "Kocaeli Körfez Çiftlik Sahili vapur iskelesi yakınlarında boğazından saçma ile vurulmuş bir köpek, arkadaşlarımızın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyetimizden ve belediye ekiplerimizden bu canilerin bulunmasını ve toplum önünde ifşa edilmesini bekliyoruz" diye tepki gösterdi.

Yapılan şikayetler üzerine ilçede bir camide müezzinlik yapan F.D.'nin evinin önünde bulunan kümesindeki tavuklara saldırdığı iddiasıyla köpeği tüfekle ateş edip öldürdüğü belirlendi. F.D gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. F.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.