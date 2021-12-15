Köpeği darp edip çöpe atan zanlı serbest bırakıldı

Ekipler, M.Y'nin konteynerin içine bir cisimle vurduğu ve taş parçaları attığına ilişkin cep telefonu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, savcılık sorgusunun ardından salıverildi. M.Y'nin ifadesinde böyle bir olayı gerçekleştirmediğini, evinden hiç çıkmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan tedavisi yapılan sokak köpeği, polis ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, bahçede kendisi için yapılan kulübeye yerleştirildi. (AA)