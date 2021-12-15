T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpeği darp edip çöpe atan zanlı serbest bırakıldı

Serbest bırakılan M.Y'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca bin 500 lira para cezası uygulandı

15 Aralık 2021 19:00

Uşak'ta, çöp konteynerine attığı köpeği darbeden ve üzerine taş atan 72 yaşındaki zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde Elvanlar Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde büyük taş parçalarının altında sıkışmış halde sokak köpeği bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekip, çöp konteynerinin içerisinde yaralı halde bulunan sokak köpeğini çıkarttı. Yapılan araştırma sonucu konteynerin yakınındaki müstakil evde ikamet eden M.Y. (72), gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan M.Y'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca bin 500 lira para cezası uygulandı.

Veterinere götürüldü

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, karın ve kulak bölgesinden yaralandığı belirlenen hayvanı veterinere götürdü.

Görüntüleri ortaya çıktı

köpekyaralıdarphayvanhak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24