Köpeği darp edip çöpe atan zanlı serbest bırakıldı

Uşak'ın Eşme ilçesinde Elvanlar Mahallesi'nde bir çöp konteynerinde büyük taş parçalarının altında sıkışmış halde sokak köpeği bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekip, çöp konteynerinin içerisinde yaralı halde bulunan sokak köpeğini çıkarttı. Yapılan araştırma sonucu konteynerin yakınındaki müstakil evde ikamet eden M.Y. (72), gözaltına alındı.
İfadesinin ardından serbest bırakılan M.Y'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca bin 500 lira para cezası uygulandı.
Veterinere götürüldü
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, karın ve kulak bölgesinden yaralandığı belirlenen hayvanı veterinere götürdü.