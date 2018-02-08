T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpeği asarak öldürdüler

Evrim ATAMAN/SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, sokak köpeği boynundan iple asılarak öldürüldü

08 Şubat 2018 15:43

Evrim ATAMAN/SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, sokak köpeği boynundan iple asılarak öldürüldü. Çevredekilerin durumu fotoğraflayıp, polis, zabıta ve Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan\'a bildirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çolak İbrahim Bey Mahallesi\'ndeki S.G.\'ye ait ahırın önündeki kalaslara kulağında küpe bulunan  sokak köpeğinin boynundan iple asılı olduğunu gören aralarında çocukların da bulunduğu çevredekiler, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Ardından durum polis ve zabıta ekipleri ile SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan\'a bildirildi. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, söz konusu köpeğin asılı olduğu yerde olmadığını belirledi. Bunun üzerine ahırın sahibi S.G.\'nin bilgisine başvurdu. S.G., böyle bir şeyi kendisinin yapmadığını söyledi. Bunun üzerine polis ve zabıta ekipleri tutanak tutup, olay yerinden ayrıldı. Sokak köpeğini boynundan iple asarak telef eden kişinin bulunup, hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağını belirten SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, \"İhbar gelince hemen olay yerine gittim. Ancak, köpek asılı olduğu yerde yoktu. Köpeği yok etmişler. Görgü tanıkları ile konuştum. Fotoğrafı çeken bir çocuktu. Birlikte hastaneye gidip, çocuk için travma raporu aldık. Ardından görgü tanıkları ile Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gidip, şikayet dilekçemizi verdik\" dedi. Polis, köpeğin telef edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Evrim ATAMANSEFERİHİSARDHASeferihisarDoğaHayvan Dostları Derneği SEHAYDER Başkanı FevziyeBey MahallesiArdındanSEHAYDER Başkanı FevziyeOlayBununSokakAncakKöpeğiGörgüFotoğrafıBirlikteEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24