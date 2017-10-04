Köpeğe tekme atan esnafı uyaran iki kadın saldırıya uğradı; 4 gözaltı

İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen iki kadın, köpeklerine tekme atan esnafı uyarınca tekme tokat dayak yediklerini iddia etti. Hastanede tedavi edilen kadınlar şikâyetçi olurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı 36 yaşındaki Nuray Hilal Başer ile birlikte ilçeye tatile gelen İstanbullu pilates eğitmeni 42 yaşındaki Ceyda Kızılırmak, Kumbahçe Plajı'nda denize girip, güneşlendi. İki arkadaş daha sonra yanlarındaki iki köpekle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Kızılırmak ve Başer mağaza vitrinlerine bakarken, beraberlerindeki iki köpeğin yanına sokak köpeği geldi. İddiaya göre, caddedeki bir mağazanın sahibi 44 yaşındaki M.O. tekme atarak, işyerinin önündeki köpekleri uzaklaştırmak istedi.

Kızılırmak ve Başer, bunun üzerine M.O.'ya tepki gösterdi. Başlayan tartışma sonrası, iddiaya göre, M.O., oğlu 17 yaşındaki K.O., çalışanları 28 yaşındaki M.Ç. ve 34 yaşındaki E.G. ile ismi öğrenilemeyen 2 çalışan daha, Kızılırmak ve Başer'e küfür edip, onları tekme tokat dövdü. Çevredeki esnaf Ceyda Kızılırmak ve Nuray Hilal Başer'i saldırganların elinden kurtarırken, 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi edilen iki kadın, şikâyetçi oldu. Taburcu olan kadınlardan Kızılırmak, gece fenalaşarak tekrar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

O anları anlattılar

İki hafta iş göremez raporu alan Ceyda Kızılırmak, "Biz alışveriş yapıyorduk. Sokak köpeğine ve köpeğimize tekme attılar. 'Niye tekme atıyorsunuz?' dedik. İlk önce arkadaşımı dövdüler. Daha sonra ben darp edildim" diye konuştu. Kendilerine küfür edildiğini söyleyen Kızılırmak, "Böyle bir saldırı, turizm kentinin ortasında böyle dehşet verici bir tepkiyi beklemiyorduk. Hâlâ olayın şoku içerisindeyim. Polise de aynı şekilde ifade verip şikayetçi oldum" dedi.

Nuray Hilal Başer ise "Plajdan geldiğimiz için kıyafetimiz, plaj kıyafetiydi. Bodrum'da herkes zaten öyle dolaşıyor. 'Ne biçim kıyafet böyle, siz niye böyle dolaşıyorsunuz' dediklerinde, biz de sert tepki verdik. 'Benim kıyafetime karışamazsın, burası Türkiye Cumhuriyeti' dedim" ifadelerini kullandı. Başer, "Bize 'Bizimle uğraşamazsınız, burası bizden sorulur' dediler. İkimize de saldırdılar. Ben yüzümü korudum, ancak kafama ve vücudumun bazı bölgelerine tekme, yumruk darbeleri aldım" diye konuştu.

"İş çığrından çıktı"

Gözaltındaki zanlı M.O. ise ifadesinde, "Orada 14 yıllık esnafım. Kadınlar köpekleriyle geldiler. Yanlarına bir de mağazaya sokak köpeği gelince, uzaklaştırmak için köpeği ayağımla itekledim. Dedikleri gibi tekme atmadım. O zaman bana tepki gösterip, önce hakaret ardından küfür etmeye başladılar. Doğulu- batılı ayrımı yaptılar, o tür ifadeler kullanmaya başlayınca iş çığrından çıktı. Kendimi kaybettim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana hakaret etti. 'Ben T.C. kimliği taşıyorum, burada çalışıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum' dedim. Şivem doğu illerini andırabilir. Ne olmuş? Bana saldırıp tokat atmaya kalkınca ben de onlara vurdum. Arkadaşlarım da ayırmaya çalışırken arbede çıktı. Biz de kadınlardan şikayetçi olduk" dedi.

Emniyette ifadeleri alınan 4 zanlı, bu sabah savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evrakının adliyeye elden gönderildiği, 'kasten yaralama ve hakaret'ten soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.