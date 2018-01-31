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Köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adam gözaltına alındı

Kocaeli polisi, bir köpeğe tecavüz edildiği sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma başlattı

31 Ocak 2018 04:46

Kocaeli’de köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adam gözaltına alındı.

82 yaşındaki adamın boş bir arazide köpeğe tecavüz ettiği sırada çekildiği belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hayvan hakları dernekleri harekete geçti.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz" denildi.

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada konu edilen yaşlı adamın köpeğe tecavüz olayında ilimiz konu edilmektedir. İlimizde böyle bir olayın vuku bulunup, bulunmadığı araştırılmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, ayrıca böyle bir olayın ilimizde olmadığı tespiti halinde ilimizde olduğunu iddia edenler hakkında da gerekli işlemin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Olayın yayılmasının ardından polis, görüntülerdeki şüpheliyi tespit etti. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde oturan 82 yaşındaki N.C. gözaltına alındı. N.C. ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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