Köpeğe levyeyle saldırmıştı; 3 yıl hapsi istendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine havlayan köpeğe levyeyle saldıran Taylan D. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bodrum’daki bir sitede yaşayan emlakçı 43 yaşındaki Taylan D. kendisine havlayan köpeğe otomobilinden aldığı levyeyle saldırmıştı. O an orada olan ve engellemeye çalışan hayvansever 45 yaşındaki Mevhibe Gözneli, levyenin sağ eline isabet etmesiyle yaralanmıştı.

İfade veren T.D., kendisinin de hayvansever olduğunu, köpeğin kendisine saldırması üzerine savunma amaçlı levyeyi kullandığını iddia etmişti. Gözneli’nin kızı ise o anları cep telefonuyla çekip sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler T.D.’ye tepki göstermişti.