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Köpeğe çarpmamak  için kaza yaptı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de yoldaki köpeğe çarpmamak için durmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkan otomobil, bir partmanın bahçesine uçtu

06 Haziran 2018 01:33

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de yoldaki köpeğe çarpmamak için durmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkan otomobil, bir partmanın bahçesine uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, merkeze bağlı Efendibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 51 EN 129 plakalı otomobilin sürücüsü  Hamza Vural, bir anda yola çıkan köpe çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir apartmanın bahçesine uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkan sürücü Vural, kazayı yara almadan atlattı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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