Köpeğe çarpan taksici önce izledi sonra kaçtı

Maltepe'de meydana gelen olayda, ara sokaktan ana caddeye hızla ilerleyen 34 THC 93 plakalı taksinin şoförü, sokak üzerinde bulunan 3 yaşındaki Doby isimli köpeğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köpek taksinin tekerleği altında bir süre kaldıktan sonra taksi şoförü aracın kapısını açarak can çekişen köpeği bir süre izledi.

Daha sonra şoför, olay yerinden kaçtı. Araç altında kalan köpeğin bacak ve kalça kısmında kırıklar olduğu öğrenildi. Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, ara sokaktan ana caddeye ilerleyen bir taksici, sokak üzerinde bulunan köpeğe çarpıp bir süre izledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. (İHA)