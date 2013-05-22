Köpeğe 1 yıl 'kulübede kalma' cezası

Sivas'ın Suşehri ilçesinde ikamet eden Bülent Kaya, balarısı yetiştiren komşusu Mümtaz Kurnaz'ın arılarının çevreye zarar verdiği yönünde Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Komşusunun şikayeti sonrasında kovanlarının kaldırıldığını öğrenen emekli öğretmen Mürsel Kurnaz da mahalleden imza toplayarak Bülent Kaya'nın köpeğinin vatandaşlara saldırdığı yönünde şikayet dilekçesi verdi.

Sinan Yaylak'ın İhlas Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Şikayet üzerine açılan dava neticesinde mahkeme tarafından Bülent Kaya'ya 100 gün hapis cezası, köpeği Duman'a ise bir yıl kulübede bağlı kalma cezası verildi.

Yaşadıklarına şaşırdığını söyleyen Bülent Kaya şunları söyledi:

'2012 yılında komşumuz olan emekli öğretmen Mürsel Kurnaz evimizin bahçesinde duran Duman isimli kurt köpeğimin kendisine saldırdığını belirterek benim ve köpeğim hakkında bazı şahitler bulmuş. Veysel Kurnaz'ın ilçede beni ve köpeğimi şikayet etmediği resmi merci kalmadı. Ancak yaptığı şikayetlerden bir sonuç elde edemedi. Bahçemizin yakınında kendisinin 2 kovan bal arıları vardı. Arılar mahalle içerisinde ve bize rahatsızlık verdiği için bende arıların bahçeden kaldırılması yönünde ilçe tarım müdürlüğüne müracaat ettim. Yapılan incelemeler sonucunda arı kovanları bahçeden kaldırıldı. Bunun üzerine Mürsel Kurnaz mahalleden topladığı imzalarla Cumhuriyet Savcılığına benim ve köpeğimin hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bunun üzerinde açılan dava neticelendi.

Dava sonucu bana 100 gün hapis cezası köpeğim Duman'a ise 365 gün kulübede bağlı olarak kalma cezası verildi. Benim mahkemedeki iyi halim göz önüne alınarak cezam 83 güne indirildi. Bu da para cezasına çevrilerek bin 600 TL olarak belirlendi. Komedi filmlerinde olabilecek bir olayı yaşadım. Komşum emekli öğretmen Mürsel Kurnaz'ın arılarının bahçeden kaldırılması sonucu kendisi de bizden böylelikle intikam almış oldu. Bu olayda en çok uysal olan hiç kimseye saldırmayan Duman isimli köpeğime üzülüyorum. İnsan bile ceza aldığı zaman kapalı bir yerde duramıyor. Köpeğim 1 yıl kulübede bağlı olarak kalacak bu beni üzüyor'