Kopan parmak nasıl taşınmalı?

Kopan bir parmağın taşınmasında sargı bezi, naylon torba, su ve buzun yeterli olduğu, bu koşullar sağlandığında kopan bir uzvun yerine dikilme süresinin 8-10 saate kadar çıkabildiği bildirildi.



Adana Ortopedia Hastanesi ekibinden El Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Herdem, yaptığı açıklamada, Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in parmağının kopması ve bu parmağın yeniden yerine dikilmesinin halkın dikkatini bu yöne bir kez daha çektiğini belirtti.



Herkesin kopan bir uzvun nasıl taşınacağı konusunda bilgi sahibi olması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Herdem, "Çünkü, bu tür kazaların insanın karşısına ne zaman, nerede çıkacağı belli olmuyor. Ancak, kopan bir parmağın yeniden yerine dikileceği operasyona kadar saklanması ve taşınma şekli büyük önem taşıyor" dedi.



Prof. Dr. Herdem, kopan bir parmağın taşınmasında sargı bezi, naylon torba, su ve buzun yeterli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Kopan parmak öncelikle steril bir sargı bezine sarılıp su geçirmez bir naylon torbanın içine konulup ağzının bağlanması gerekir. Parmağın kesinlikle suya doğrudan temas etmemesi lazım. Naylon poşetteki parmak, yarısı su, yarısı buz dolu olan bir termos ya da mümkün olmuyorsa benzeri bir kaba konulmalı ve soğuk kalması sağlanmalı. Parmak, 6 saat süreyle bu şekilde kalabilir, ancak bu süre 8-10 saate kadar da çıkabiliyor. El ve kol kopmalarında ise bu süre daha kısa oluyor. Çünkü, kas dokusu fazlalaştıkça bekleme süresi de kısalıyor."



Herdem, kopan parmağın yerine dikiminde doğru saklama ve taşımanın yanı sıra ekibin de büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu sadece bir cerrahın işi değil, ekip işi. İyi ve deneyimli bir ekiple bu operasyon gerçekleşebilir" diye konuştu.



(AA)

