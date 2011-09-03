-Kopan kulak bulunamadı MUĞLA (A.A) - 03.09.2011 - Muğla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının kopan sağ kulağı, sivil savunma, polis, jandarma ekipleri ve vatandaşların yoğun çabalarına rağmen bulunamadı. Muğla-Marmaris karayolunun Gülaağzı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 GL 202 plakalı otomobil, Zafer Kalafat yönetimindeki 34 SP 734 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan Nazmiye Karahan, Erçin Alacaoğlu, Şeyda Durmaz ve Gizem Temel yaralandı, kimliği öğrenilemeyen bir erkek yaşamını yitirdi. -Kopan kulak bir saat arandı- Muğla Devlet Hastanesine götürülen yaralılara ilk müdahaleyi yapan acil serviste görevli doktorların, yaralılardan Gizem Temel'in bir kulağının kopmuş olduğunu fark etmesi üzerine, hastane polisinden yardım istendi. Polis memurunun, telsizle yaptığı ''Yaralılardan birinin kulağı kopmuş. Olay yerinde olabilir'' anonsu sonrasında trafik ekipleri, kazanın yaşandığı alanda dolaşan meraklı vatandaşları ''Kaza yerinde kopmuş kulak var, lütfen üzerine basmayın'' anonsuyla uyardı. Sivil savunma, polis, jandarma ekipleri ve vatandaşlar yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda ''Kopan kulağı'' aradı. Ekiplerin yoğun arama çalışmasına rağmen kopan kulak bulunamadı. Muğla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve sağ kulağının koptuğundan habersiz olduğu öğrenilen Gizem Temel'in tedavisi sürüyor. -Kazayı anlattılar- Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Zafer Kalafat ile eşi Ayşen Kalafat, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildiklerini belirterek, ''Otomobilde bizim dışımızda 3 çocuğumuz vardı. Allah onların yüzüne baktı. Kaza yapan otomobil, bize çarptıktan sonra en az 4-5 takla attı ve yolun dışına düştü'' dedi. Kazayı gören bir vatandaş ise kazada yaralanan bir kadının kulağının kopmak üzere olduğunu dile getirerek, ''Kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinden alınırken kulağı kopmak üzereydi. Yaşanan telaş esnasında kulak kaza yerine düşmüş olabilir'' diye konuştu.