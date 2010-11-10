T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Konya'yı ‘seri katil’ korkusu sardı

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde, 55 yaşındaki Ali Gündüz Alp, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

10 Kasım 2010 02:00

T24 - Konya'nın Karapınar İlçesi'nde,  55 yaşındaki Ali Gündüz Alp, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

İlçede son dört saatte meydana gelen her iki cinayetin 7.65 milimetre çapında tabancayla işlendiği tespit edilirken, iki kişinin aynı şekilde öldürülmesi ise ilçe halkı arasında ‘seri katil’ paniğine neden oldu. Milliyet gazetesinde yayımlana haber şöyle:

Olay, bugün saat 20.40'ta Karapınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik işiyle uğraşan 55 yaşındaki Ali Gündüz Alp'in evinden yükselen iki el silah sesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ali Gündüz Alp'i tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde buldu. İlçede son dört saatte meydana gelen her iki cinayetin 7.65 milimetre çapında tabancayla işlendiği tespit edilirken, Sevgi Erciyas ile Ali Gündüz Alp'in aynı şekilde öldürülmesi ise ilçe halkı arasında ‘seri katil’ paniğine neden oldu. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24