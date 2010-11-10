Konya'yı ‘seri katil’ korkusu sardı

T24 - Konya'nın Karapınar İlçesi'nde, 55 yaşındaki Ali Gündüz Alp, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.



İlçede son dört saatte meydana gelen her iki cinayetin 7.65 milimetre çapında tabancayla işlendiği tespit edilirken, iki kişinin aynı şekilde öldürülmesi ise ilçe halkı arasında ‘seri katil’ paniğine neden oldu. Milliyet gazetesinde yayımlana haber şöyle:



Olay, bugün saat 20.40'ta Karapınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik işiyle uğraşan 55 yaşındaki Ali Gündüz Alp'in evinden yükselen iki el silah sesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ali Gündüz Alp'i tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde buldu. İlçede son dört saatte meydana gelen her iki cinayetin 7.65 milimetre çapında tabancayla işlendiği tespit edilirken, Sevgi Erciyas ile Ali Gündüz Alp'in aynı şekilde öldürülmesi ise ilçe halkı arasında ‘seri katil’ paniğine neden oldu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.