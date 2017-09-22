Konya'ya şehit ateşi düştü 

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi Buzul Dağları bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'in memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü.

Yüksekova\'nın Buzul Dağları bölgesinde PKK\'lılarla çıkan çatışmada 4 asker yaralandı, Uzman Çavuş Halis Özcengiz\'de şehit düştü. Acı haber memleketi Konya\'nın Akören İlçesi\'nde oturan .annesi Emine ve babası Ahmet Özcengiz\'e askeri yetkililer tarafından verildi.

EKİM AYINDA MEMLEKETİNE İZNE GELECEKMİŞ

3 yıllık evli şehit Özcengiz\'in eşi Esra ve 1.5 yaşındaki kızı Hira Nur\'ın Hakkari\'de yaşadığı belirtildi. Şehit Özcengiz\'in en son Ramazan ayı içinde ailesinin yanına geldiğini ve annesi Emine Özcengiz ile son yaptıkları telefon görüşmesinde de 1 Ekim\'de memleketine yıllık izine geleceğini söylediği öğrenildi.

\'\'ASKER SEVMEK HER KADININ HARCI DEĞİLDİR\'\'

Eşi EsrÖzcengiz\'in sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında askeri postal resminin üzerine \'Asker sevmek her kadının harcı değildir. Çünkü her kadın ölüme nefesi kadar yakın olan adamı sevmeye ceseret edemez...\' ve \'askerden daha cesur biri varsa o da askere aşık kadındır!!!\' mesajlarının yazması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Özcengiz ve ailesinin fotoğrafı

- Şehit evinin dışından detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA,(DH