Konya'ya 12 milyon YTL'lik bilim desteği

En geç üç yıl içinde Konya'da açılması planlanan bilim merkezi için TÜBİTAK 12 milyon YTL’lik destek sağlayacak. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş, Türkiye’ye örnek olacak Konya’daki Bilim Merkezi’nin ardından, 2009 yılı ve sonrasında da yeni proje çağrıları yapılacağını söyledi.

Yetiş, hedeflerinin Bilim Merkezleri aracılığıyla bilim kültürünü Türkiye’nin dört bir yanına taşımak olduğunu belirtti. Projenin imza töreni, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in katıldığı törenle TÜBİTAK’ın Ankara’daki merkezinde yapıldı.

Konya hak kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye’de bilime olan ilginin artırılması amacıyla açılmasına destek verdiği Bilim Merkezleri için 6 büyük şehirin projesinin değerlendirmeye aldı. Değerlendirme sonucunda Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK desteğiyle Türkiye’nin bir çok ilinde kurulması planlanan Bilim Merkezleri’nden ilkine ev sahipliği hakkı kazandı. Devlet Bakanı Mehmet Aydın, "TÜBİTAK dışından alanında uzman 5 isimden oluşan değerlendirme kurulu, projeleriyle öne çıkan Diyarbakır, Eskişehir ve Konya’da saha incelemeleri yaptı. Ekip, finansal kaynak, yöntem ve etki değerlendirmelerinden sonra tüm kriterleri yerine getiren Konya, bilim merkezi için en uygun yer seçildi" diye konuştu.

15 bin metrekare alan

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, bilim merkezlerinin ülke çapında yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti. Bakan Aydın, "Toplam 15 bin metrekarelik kapalı alanı olacak olan Konya’daki merkezin 2 bin metrekarelik de kapalı sergi alanı bulunan bu proje ülkemizde bilimsel düşünce yapısının yerleşmesine önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Yüzde 20’sini karşılayacak

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Selçuk Üniversitesi, Konya İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve İl Turizm Kültür Müdürlüğü ile protokol imzalandığını aktararak, işbirliklerinin kapsamının net bir şekilde belirlendiğini söyledi. Aydın, Konya Organize Sanayi Bölgesi bilim merkezi kurulduktan sonra özkaynakların giderleri karşılayamadığı durumlar için, arada oluşan farkın yüzde 20’sini karşılayacağını belirtti.

Dünyada bilim merkezleri

Dünyada yaklaşık bin 500 bilim merkezi bulunuyor.

Yıllık ziyaretçi sayısı toplam 200 milyonu geçiyor.

Avrupa’da 250, ABD’ de ise 350 bilim merkezi var.

ABD’de her üç kişiden biri yılda en az bir kez bilim merkezine gidiyor.