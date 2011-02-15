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Spor

KONYASPOR YILMAZ VURAL İLE ANLAŞTI KONYA (A.A)

15 Şubat 2011 11:12

-KONYASPOR YILMAZ VURAL İLE ANLAŞTI KONYA (A.A) - 15.02.2011 - Teknik Direktör Ziya Doğan ile dün yollarını ayıran Konyaspor, Yılmaz Vural ile anlaştı. Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar, Doğan ile yollarının ayrılmasının hemen ardından dün Konya'ya davet ettikleri deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile gece geç saatlere kadar görüştüklerini belirtti. Görüşmede, takımın son durumunun masaya yatırıldığını ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Karapınar, toplantının sonunda tarafların el sıkıştığını söyledi. Karapınar, Vural ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirterek, tecrübeli teknik adamın bugün saat 11.00'de yapılacak antrenmana takımın başında çıkacağını bildirdi.

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