Konyaspor'un golcüleri Kayserispor'u vurdu

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Atiker Konyaspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çok değerli bir galibiyet elde etti. Bu sezonun flaş ekibi Kayserspor ise, bu sezonki 7. mağlubiyetini Konya'da aldı. Kayserispor'da teknik direktör Sumudica, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekibe üç puanı getiren golü 4. dakikada Samuel Eto'o kaydetti. Yeşil beyazlı takımda Mehdi Bourabia, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Karşılaşmanın 90. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası Kayserispor kalecisi Lung kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 3 oyuncu değişikliğini yapan sarı kırmızılılarda kaleye Sapunaru geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jahovic ağlşara gönderdiği topla maçın skorunu Atiker Konyaspor lehine 2-0 olarak belirledi.

Üç maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor, puanını 24'e yükseltirken, Kayserspor 41 puanda kaldı.