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Spor

Konyasporlu Skubic'e La Liga'dan teklif

Konyaspor'un 100 bin Euro'ya transfer ettiği Nejc Skubic'i Valencia'nın istediği ortaya çıktı

02 Ocak 2017 18:12

Süper Lig'in ekiplerinden Konyasporlu Nejc Skubic'e La Liga'nın köklü kulüplerinden Valencia talip oldu.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Radyospor'da katıldığı programda, Sloven sağ bek Nejc Skubic'i La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın istediğini söyledi.

Henüz masada resmi bir teklif bulunmadığını söyleyen Şan, Valencia'nın menajerler aracılığıyla Konyaspor'a ulaştığını dile getirdi.

Skubic geçtiğimiz yılın Ocak ayında Slovenya'nın Domzale kulübünden 100 bin Euro'ya transfer edilmişti.

Geçen sezon 50, bu sezon 25 maça çıkan istikrarlı oyuncu hem istikrarlı oyunuyla parladı hem de 3 gol, 6 asistle skora katkı yaptı.

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KonyasporNejc SkubicValenciaAhmet Şan

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