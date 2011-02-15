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Spor

KONYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI KONYA (A.A)

15 Şubat 2011 00:46

-KONYASPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI KONYA (A.A) - 14.02.2011 - Teknik Direktör Ziya Doğan ile bugün yollarını ayıran Konyaspor Yılmaz Vural ile görüşüyor. Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğan ile yollarının ayrılmasının hemen ardından teknik direktör arayışlarının başladığını söyledi. Bu kapsamda Yılmaz Vural'ı Konya'ya davet ettiklerini ifade eden Yönet, Vural'ın akşam saatlerinde Konya'ya geldiğini ve kendisiyle görüşmelere başladıklarını bildirdi. Yönet, teknik direktör sorununu en kısa zamanda çözmek istediklerini belirtti.

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