-KONYASPOR'DA 15 BİN LİRA ŞAŞKINLIĞI KONYA (A.A) - 16.07.2011 - Yaklaşık 25 milyon lirayı bulan borçları nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Konyaspor, ''Şimdi destek zamanı'' sloganıyla başlattığı yardım kampanyasında, geride kalan 10 günde sadece 15 bin lira toplayabildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Bahattin Karapınar, yaptığı açıklamada, kulübün 25 milyon lirayı bulan borçları ve UEFA'nın getirdiği 2 dönem transfer yasağı nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Ekonomik darboğazdan çıkma adına yönetim kurulunun aldığı kararla 6 Temmuz 2011 Çarşamba günü ''Şimdi destek zamanı'' sloganıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını anımsatan Karapınar, bu zor süreçten şehrin desteğini alarak çıkabileceklerini düşündüklerini söyledi. Karapınar, şehrin ileri gelenlerini, iş adamlarını, taraftarı ve ''Konyalıyım'' diyen herkesi kulübe destek olmaya davet ettiklerini, ancak geride kalan 10 günde hiç beklemedikleri bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi. Yardım kampanyası için kurulan ''simdidestekzamani.com'' adresli internet sitesi üzerinden geride kalan 10 günde sadece 210 kişinin toplam 15 bin lira yardımda bulunduğunu ifade eden Karapınar, şehrin kampanyaya gereken ilgiyi göstermediğini vurgulayarak, ''Hedefimiz en az 5 milyondu. 10 günde toplanan para ise 15 bin lira. Şaşkınlık içerisindeyiz. Çok komik, çok ayıp... Çok ciddi beklentilerimiz vardı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz'' dedi. -''BİR PAKET SİGARA PARASINI ÇOK GÖRENLER...''- Karapınar, Konyaspor'un şehrin en önemli markalarından biri olduğunu, kampanyaya verilen cılız desteğin kendilerini derinden üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: ''Konyaspor'un borcu sadece kişi ve kurumlarla değil, Konya şehrinin birlikteliğiyle ödenebilir. İçinde bulunduğumuz olumsuz durumdan ancak birlikte hareket ederek çıkabiliriz. Biz sıkıntıları ortaya koyduk. 'Konyasporluyum' diyen herkesin mutlaka yardım etmesi gerektiğini söyledik. Sadece 100 bin kişi iki paket sigara tutarı destekte bulunsa kulübe çok büyük bir katkı yapılmış olacak. Söz konusu Konyaspor'un durumu olunca herkesin söyleyeceği bir şeyler oluyor. Ancak iş başa düştüğünde, bir paket sigara parasını Konyaspor'a çok görenler 'Konyasporluyum' diyemez.'' Kampanyayı sürekli gündemde tutacaklarını dile getiren Karapınar, ''Konyaspor ciddi bir sınavdan geçiyor. Biz Konyaspor için gecemizi gündüzümüze katarken, Konya şehrinin de duyarlı olması ve yardım çağrımıza ses vermesi gerekmektedir'' diye konuştu.