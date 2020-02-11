Konyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör Bülent Korkmaz oldu.

Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı.

Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.





