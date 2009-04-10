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Spor

Konyaspor teknik direktörü Bulak: 6 puanlık maç

10 Nisan 2009 03:00



Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirterek, “6 puan değerindeki karşılaşmayı kazanmak istiyoruz” dedi.

Geçen hafta Hacettepe karşısında aldıkları galibiyetin moraliyle Gençlerbirliği maçına çıkacaklarını söyleyen Giray Bulak, karşılaşmaya iyi konsantre oldukları takdirde sahadan iyi bir sonuçla ayrılabileceklerini vurgularken şöyle konuştu:
“İyi oynarsak ve oyuncularımız deneyimlerini ortaya koyarsa Gençlerbirliği maçı bizim için iyi geçer. Ama karşımızda genç oyuncuları, özellikle yurt dışından bulduğu oyuncuların çok katkı sağladığı bir ekip var. Ligin her geçen gün daraldığı ve stresin yükseldiği maçlardan bir tanesi. Onun için çok önemsediğimiz ve yoğunlaştığımız bir maç olacak. Bu maçtan iyi sonuçla döneceğimize inanıyoruz.”

Konyaspor'un gol yemediği maçlarda daha dirençli olduğuna da dikkati çeken Giray Bulak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizim ilk olarak gol yemememiz lazım. Gol yemediğimiz maçlarda kazanıyoruz. Pozisyon üretiyoruz, değerlendiremiyoruz. Genelde maçlarımız da çok gollü geçmiyor. Bu yılı en azından bu şekilde atlatmak durumundayız.” (DHA)

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