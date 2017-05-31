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Spor

Konyaspor taraftarından Eskişehir'e çıkarma

"Centilmence takımımızı destekleyeceğiz"

31 Mayıs 2017 17:00

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu önünde toplanan yeşil beyazlı taraftar, sabah erken saatlerden itibaren otobüslerle Eskişehir’e hareket etti. Yola çıkan yeşil beyazlı taraftarlar, bu arada takımları için tezahüratlarda bulundular.



"Bu kupayı da alacağız"



Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, takımlarının kulüp tarihinde önemli bir maça çıkacağını, kendilerine tahsis edilen 15 bin biletin satışa çıkar çıkmaz hemen tükendiğini belirtti, "Biz Nalçacılılar taraftar gurubu olarak şu ana kadar 100’ün üzerinde otobüs gönderdik. Bu sayının 250’yi bulur. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinden de karşılaşma için otobüs kalkıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanacağız. Bu büyük şehre bir kupa yakışır. Buna inandık ve başaracağız. Buradan Avrupa finali ve süper Kupa finaline gitmek istiyoruz. İnşallah bu karşılaşma isteğimiz sonuçla taçlanır.’’ 



"Centilmence takımımızı destekleyeceğiz"



Takımlarını en iyi şekilde destekleyeceklerini de belirten İbrahim Apalı, ‘’Taraftar olarak 3 yıldır stadyumlarda küfrü bitirdik. Centilmenliğimizle hem Başakşehir hem de kardeş şehir olan Eskişehirspor kulübüne örnek olacağız" diye konuştu. 

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