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Spor

Konyaspor, Mehmet Özdilek'le 3 puanı hatırladı

Son 3 maçından 1 puan çıkaran yeşil-beyazlı ekip, Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçını kazandı

29 Ekim 2017 19:08

Konyaspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde konuk ettiği Osmanlıspor’u 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 69’uncu dakikada Deni Milosevic kaydetti.

Süper Lig’in 9 haftasında 7 puan toplayan ve Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde ligde 3 maçın ardından 3 puanı hatırladı.

Konyaspor bu galibiyetle puanını 10’a yükseltip 13’üncü sıraya tırmandı. Bu sezon 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Osmanlıspor ise 7 puanla son sırada bulunuyor.

Melih Gökçek de tribünde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden dün istifa eden Melih Gökçek, Konya’ya gelerek, onursal başkanlığını yaptığı Osmanlıspor’un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı şeref tribününden izledi.

 

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