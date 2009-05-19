Konyaspor, Karaman'a teslim

Teknik Direktör Giray Bulak ile yollarını ayıran Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaştı.19/05/09 18:44Teknik Direktör Giray Bulak ile yollarını ayıran Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaştı.



Konyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Giray Bulak'tan boşalan teknik direktörlük görevine 2007-2008 sezonunda da takımda görev yapan Ünal Karaman'ın getirildiği belirtildi.



Konyaspor yönetim kurulunun dün aldığı karar sonrasında yapılan görüşmelerin ardından Teknik Direktör Giray Bulak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

