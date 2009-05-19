T24 LogoT24 Logo
Spor

Konyaspor, Karaman'a teslim

19 Mayıs 2009 21:56

Teknik Direktör Giray Bulak ile yollarını ayıran Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaştı.19/05/09 18:44Teknik Direktör Giray Bulak ile yollarını ayıran Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaştı.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Giray Bulak'tan boşalan teknik direktörlük görevine 2007-2008 sezonunda da takımda görev yapan Ünal Karaman'ın getirildiği belirtildi.

Konyaspor yönetim kurulunun dün aldığı karar sonrasında yapılan görüşmelerin ardından Teknik Direktör Giray Bulak'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24