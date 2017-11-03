Konyaspor ilk deplasman puanını aldı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Avusturya'nın Salzburg takımıyla 0-0 berabere kalarak bu organizasyondaki ilk deplasman puanını aldı.

Avusturya'daki Salzburg maçı golsüz biten Atiker Konyaspor, dördüncü haftanın ardından 4 puana çıktı. Salzburg ise puanını 8'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Gruptaki diğer karşılaşmada Vitoria Guimaraes, konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 1-0 yendi. Vitoria Guimaraes, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı, Olympique Marsilya ise 6 puanda kaldı.

Ligde beşinci hafta müsabakaları, Atiker Konyaspor ile Olympique Marsilya, Salzburg ile Vitoria Guimaraes arasında 23 Kasım'da oynanacak.