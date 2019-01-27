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Spor

Konyaspor iç sahada seriye bağladı

Konyaspor bu sonuçla 31 puanla 4. sıraya yükselirken, Antalyaspor 28 puanla 8. sırada kaldı

27 Ocak 2019 18:15

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 ile geçenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Konyaspor bu haftada evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi ve üst üst 2. galibiyetini aldı. 

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri ilk yarının 11. dakikasında Jevtovic ve ikinci yarının 56. dakikasında da Skubic oldu.

Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte iç sahadaki galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Atiker Konyaspor bu sonuçla 31 puanla 4. sıraya yükselirken Antalyaspor ise 28 puanla 8. sırada kaldı.

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