Konyaspor iç sahada seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 ile geçenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Konyaspor bu haftada evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi ve üst üst 2. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri ilk yarının 11. dakikasında Jevtovic ve ikinci yarının 56. dakikasında da Skubic oldu.

Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte iç sahadaki galibiyet serisini dört maça çıkardı.

Atiker Konyaspor bu sonuçla 31 puanla 4. sıraya yükselirken Antalyaspor ise 28 puanla 8. sırada kaldı.