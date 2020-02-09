Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, listesinin ilk sırasına Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman'ı dahil etti.



Süper Lig temsilcisi Konyaspor, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız vermeden başladı.

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Konyaspor'un Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Konyaspor'da en ciddi aday Ünal Karaman olarak gözükürken tecrübeli teknik adamın alternatifinin ise Tolunay Kafkas olacağı kaydedildi.