Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar: ByLock kullanmadığım, savcılık tarafından ispatlandı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, adına kayıtlı telefon hattında FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' çıkmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Baydar, Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu adına kayıtlı şirketine ait telefon hattının bir şirket çalışanı tarafından kullanıldığını tespit edildiğini ve suçsuz olduğunun ispatlandığını söyledi.

Atiker Konyaspor Başkanlığı\'ndan istifa eden Ahmet Şan\'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün \'ByLock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ifade vermesinin ardından kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar hakkında da \'ByLock\' programını kullandığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Bunun üzerine Ahmet Baydar, Konya Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenlendi. Kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin maksatlı yapıldığını ifade eden Baydar, \'\'Söz konusu mecralara tarafıma isnat edilen suçlamaları yer alır almaz savcılığa ve yetkili mercilere başvurarak gerekli soruşturmanın yapılmasını ve şahsımın hiçbir şekilde ve hiçbir zaman FETÖ/PDY gibi illegal hain terör örgütleri ile herhangi bir bağımının olmadığını ifade ederek gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ettim\'\' dedi.

Baydar, yapılan soruşturma sonucu suçsuz olduğunun ortayı çıktığını belirterek, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma evranığı kameralara gösterdi. 2017/39972 numaları soruşturma evrakında Ahmet Baydar adına kayıtlı telefon hattına \'ByLock\' adlı program yüklendiği, söz konusu hattın Ahmet Baydar adına kayıtlı olmasına rağmen Selim adlı şüpheli tarafından Ankara\'da ikamet ederken kullanıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Suçsuz olduğunun ispatlandığını ifade eden Baydar, \"Hayatım boyunca bu hain FETÖ terör örgütüyle savaşmış, mücadele etmiş, hiçbir şekilde yanlarında yer almamış ve bundan sonra da tüm gücüm ve imkanlarımla bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim\'\' dedi.

Toplantıya eşlik eden Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de Ak Parti İstanbul Milletvekili Külünk ve gazeteci Nedim Şener\'e, Konya ile ilgili attıkları twitter ve yazılarla ilgili tepki gösterdi. Özdemir, \"Ahmet Şan ile ilgili bir şey varsa, hukuk gereğini yapacaktır. Ancak Konya ve Konyaspor ile ilgili yapılan açıklamalar üzücü boyuta ulaştı\'\' dedi.



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