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Spor

Konyaspor: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi

Kocaman, "Fenerbahçe'yle yarım kalmış bir işimiz var" demişti

03 Haziran 2017 21:52

Aykut Kocaman Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye gitmek için izin istedi.

Atiker Konyaspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

“28 Ekim 2014’ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe Kulübüne gitmek üzere izin istemiştir.

Futbol komitemiz konuyu bugün toplanan yönetim kurulumuza götürmüş ve dün gerçekleşen görüşmenin detayları ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır.

Bilindiği üzere sayın hocamızın 2018’e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz ve camiamız bu süreçte kendisinin uzun yıllar Konyaspor’da görev yapması yönünde irade koymuştur. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır.”

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