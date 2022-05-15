Konyaspor 3-1 Hatayspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

6.dakikada Zymer Bytyqi'nin golüyle Konyaspor 1-0 öne geçerken Hatayspor 16. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi ile skoru 1-1'e getirdi.

73.dakikada Konrad Michalak Konyaspor'u 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydederken maçın sonucunu 88. dakikada Ahmed Hassan belirledi ve yeşil-beyazlı ekip sahasında 3-1 galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Konyaspor 67 puana yükselirken Hatayspor ise 50 puanda kaldı.

Konyaspor lig üçüncülüğünü garantiledi

Konyaspor galip gelirken Başakşehir ise Giresunspor deplasmanından 1-1'lik beraberlike ayrıldı. Bu sonucun ardından bitime bir hafta kala iki takım arasındaki puan farkı 5'e yükseldi ve Konyaspor ligi üçüncü bitirmeyi garantiledi.

Konyaspor'un ikincilik şansı var mı?

Konyaspor matematiksel olarak ikincilik şansını son maça taşıdı. Ancak yeşil-beyazlılar işini mucizelere bıraktı.

Son haftaya girilirken ikinci Fenerbahçe ile üçüncü Konyaspor arasında 3 puan fark bulunuyor. İkili averajda ise iki takım eşit durumda.

Son hafta Fenerbahçe kaybeder, Konyaspor kazanırsa lig ikincisini genel averaj belirleyecek. Şu anda Fenerbahçe'nin +30, Konyaspor'un ise +21 averajı bulunuyor.

Konyaspor'un ikinci olması için son hafta hem puan farkını hem de 9 averajlık farkı kapatması gerekiyor.