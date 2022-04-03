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Spor

Konyaspor 3-0 Göztepe (Maç sonucu)

Konyaspor sahasında Göztepe'yi devirip ikinci sıradaki yerini korudu. Küme düşme bölgesindeki Göztepe bu yenilgiyle bir darbe daha aldı

03 Nisan 2022 18:07

Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren ev sahibi, küme düşme bölgesindeki İzmir temsilcisini üç golle devirip üç puanın sahibi oldu.

6. dakikada Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi ile 1-0 öne geçen Konyaspor, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ile durumu 2-0'a getirdi.

Göztepe'de Cherif Ndiaye 45. dakikada kırmızı kart görürken konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmada perdeyi kapatan isim Zymer Bytqi oldu. 71. dakikada gelen bu gol skoru 3-0 yaptı ve maç bu şekilde sona erdi.

Bu sonucun ardından ikinci sıradaki Konyaspor 58 puana yükseldi. 27 puanda kalan Göztepe 18. sıradan kurtulamadı. Göztepe'nin küme düşme bölgesinin bir sıra önündeki Giresunspor ile arasında 9 puan fark bulunuyor.

 

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