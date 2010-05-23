Konyaspor 1 sene sonra yeniden Süper Lig'de

T24 - Bank Asya 1. Lig Yükselme Grubu son maçında Altay'la 2-2 berabere kalan Konyaspor, 1 sezon aradan sonra Turkcell Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.





Bank Asya 1. Lig Yükselme Grubu'nda yapılan maçta Konyaspor, Altay’la 2-2 berabere kalarak, Turkcell Süper Lig’e yükseldi.





Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Yükselme Grubu son maçında, ilk 2 maçını kazanan Konyaspor ile ilk 2 maçından 4 puan alan Altay karşı karşıya geldi.





Mücadelenin ilk yarısında daha etkili futbol sergileyen İzmir ekibi, 18. dakikada Nolina’nın kafa golüyle devreyi önde tamamladı.





İkinci yarıda roller değişirken, Konyaspor Ramazan’ın 62 ve 68. dakikalarda uzak mesafeden attığı gollerle öne geçti. Kalan bölümde iki takım da bir çok gol pozisyonuna girerken, Altay’dan Yiğitcan 87’de durumu eşitledi.





Böylece normal sezonda 6. olarak Yükselme Grubu’na gelen Konyaspor, oynadığı 3 maçtan 7 puan alarak 2008-2009 sezonunda düştüğü Turkcell Süper Lig’e geri döndü.





Daha önce Karabükspor ve Bucaspor Turkcell Süper Lig’e yükselmişlerdi.







5. Play-off'ta başarı







1993-1994 sezonundan bu yana 5. kez Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayan ve başarıyı beşincide yakalayan Konyaspor, 2000-2001 sezonunda play-off ilk turunda Altay'a penaltı atışları sonucunda 4-3 yenilerek elenmişti.





Konya ekibi, 1993-1994'te yarı finalde Antalyaspor'a 3-2, 1996-1997'de de çeyrek finalde Adanaspor'a 3-0 yenilmekten kurtulamamıştı.





1999-2000 sezonunda çeyrek finalde Ankaraspor'u 3-1 yenen Konyaspor, yarı finalde Diyarbakırspor'a penaltı atışları sonucunda 8-7 yenilmişti.







Altay'da özlem sürüyor







Turkcell Süper Lig'de 2002-2003 sezonundan bu yana yer alamayan Altay, Yükselme Grubu'nun son maçında yine Süper Lig vizesi alamadı.





Son beş sezonda dördüncü play-off'unu oynayan Altay, 2002-2003'ten sonra Lig A'da 2003-2004'te 9'uncu olduktan sonra, bir sonraki sezonu 11'inci sırada tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, 2005-2006 sezonunda play-off oynamaya hak kazandı. Play-off finaline de yükselen Altay, Sakaryaspor'a 4-1 yenilerek Turkcell Süper Lig şansını yitirdi.





2006-2007 sezonunda da yine play-off finali oynayan Altay, Kasımpaşa karşısında hem 90 dakikanın, hem de uzatma bölümünün uzatmalarında rakibinin attığı gollere engel olamadı ve penaltılar sonucunda ayağına kadar gelen Süper Lig fırsatını kaçırdı.





Bir sonraki sezon ligi 10. sırada tamamlayan Altay, geçen sezon da play-off ilk maçında Kasımpaşa'ya penaltılarla elendi.





2003-2004'ten beri Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Altay'da Yükselme Grubu maçları öncesinde göreve getirilen teknik direktör Güvenç Kurtar, bu süreçteki 16. teknik adam olarak siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e yükseltemedi. Siyah-beyazlı takım, sezona Fuat Yaman idaresinde başladıktan sonra ligi Zafer Bilgetay idaresinde tamamlamıştı.





2003-2004'te Metin Tekin ile başlayan süreçte, sırasıyla İlyas Tüfekçi, Enver Katip, Celal Bölgen, Turgut Uçar, Tahir Karapınar, Ercan Ertemçöz, Levent Eriş, İsmail Kartal, Ümit Birol, Ümit Turmuş, Ekrem Al, Feyyaz Uçar, Tahir Karapınar, Fuat Yaman ve Zafer Bilgetay görev yaptı.







Altay - Konyaspor: 2 -2







Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bülent Gökçü, Aleks Taşçıoğlu



Altay: Soner, Yüksel, Mehmet Budak, Yiğitcan, Mesut (Dk. 72 Zafer Biryol), Musa Sinan (Dk. 59 Onur), Ercan, Musa Çağıran, Molina (Dk. 68 Cenk Ahmet), Burak, Şehmus



Konyaspor: Haluk, Ömer, Ahmet Görkem, Volkan (Dk. 46 Mehmet Şen), Kaue, Erdal, Zafer, Ufukhan, Uğur (Dk. 56 Abdulvahit), Mehmet Ayaz (Dk. 30 Ramazan), Eser



Goller: Dk. 18 Molina, Dk. 87 Yiğitcan (Altay), Dk. 62 ve 68 Ramazan (Konyaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 6 Volkan, Dk. 45+1 Haluk, Dk. 78 Ufukhan, Dk. 90 Eser, 90+2 Zafer (Konyaspor), Dk. 12 Mehmet Budak, Dk. 45 2 Musa Sinan, Dk. 70 Şehmus, 90+1 Yüksel (Altay)



Kırmızı Kart: Dk. 89 Soner (Altay)

