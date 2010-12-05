-KONYASPOR: 1 GENÇLERBİRLİĞİ: 1 (İLK YARI) KONYA (A.A) - 05.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi. 10. dakikada soldan Grajciar'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde seken top kaleci Serdar'ı yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0 12. dakikada kaleci Gökhan'ın uzun degajında defansın arkasında topla buluşan Tazemeta, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Serdar topu güçlükle kornere çeldi. 20. dakikada Tazemeta'nın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Grajciar'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 22. dakikada Soner'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi. 23. dakikada Hurşut'un ceza sahası dışından sert şutu üstten az farkla auta çıktı. 40. dakikada Grajciar'ın şutunda üst kale direğine çarpan top auta gitti. 45. dakikada Soner'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Aykut'un şutunu kaleci Gökhan çıkardı. Topu önünde bulan Kulusiç, yerden düzgün bir vuruşla takımı adına beraberlik golünü kaydetti:1-1 İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Serkan Akal, Serdar Akçer Konyaspor: Gökhan, Basem Abbas, Erdinç (Dk. 28 Mehmet Sedef), Emre, Tazemeta, Montano, Serkan Şahin, Veli, Grajciar, Hakan, Kere Gençlerbirliği: Serdar, Aykut, Kulusic, Serkan Çalık, Oktay, Tambwe, Hurşut, Soner, Cem, Orhan, Murat Goller: Dk. 10 Grajciar (Konyaspor), Dk. 45 Kulusic (Gençlerbirliği)