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Spor

KONYASPOR: 0 GAZİANTEPSPOR: 2  KONYA (A.A)

06 Şubat 2011 18:19

-KONYASPOR: 0 GAZİANTEPSPOR: 2  KONYA (A.A) - 06.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 yendi. 59. dakikada Popov'un ceza sahası dışından sert şutunda top kalecide kaldı. 69. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Popov, topu müsait durumdaki İsmael Sosa'ya bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 74. dakikada İsmael Sosa'nın pasında topla buluşan Popov'un şutunda Hakan'a çarpan top ağlarla buluştu: 0-1 90+2. dakikada Popov'un pasında defansın arkasında topla buluşan Olcan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2 Karşılaşma 2-0 Gaziantepspor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: Atatürk Hakemler: İlker Meral xx, Selçuk Kaya xx, Serhan Malkoç xx Konyaspor: Pawelek xx, Zayatte x, Kere xx, Alvaro Mejia x (Dk. 46 Montano x), Hakan x, Serkan xx, Veli xx, Emre Yüksektepe xx, Musa x (Dk. 46 Salibasic x), Mehmet Batdal x (Dk. 58 Erdinç xx), Robak x Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Elyasa xx, Emre Güngör xx (Dk. 76 Yalçın x), Murat xx (Dk. 71 Olcan xxx), Zurita xxx, Jorginho x (Dk. 63 Wagner xx), Dany Nounkeu xx, Şenol xx, İsmael Sosa xxx, Cenk xx, Popov xxx Sarı kartlar: Dk. 17 Popov, Dk. 57 Zurita (Gaziantepspor) Dk. 70 Montano (Konyaspor)  Kırmızı kart: Dk. 55 Zayatte (Konyaspor) Goller: Dk. 74 Popov, Dk. 90+3 Olcan (Gaziantepspor)

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