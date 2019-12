Konya'nın çeyrek final inancı

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Özer, Fortis Türkiye Kupası kuraları sonucu belirlenen gruplarından çıkarak çeyrek final oynayacaklarını söyledi.



Özer, Fortis Türkiye Kupası kuraları sonucunda C Grubu'nda yer aldıklarını belirterek, grupta Sivasspor, Denizlispor, Manisaspor ve Alanyaspor ile mücadele edeceklerini kaydetti. Gruplarında büyük takımlar olmadığı için kendilerini şanslı gördüklerini ifade eden Özer, ''Türkiye liglerinde kolay maç yok. Bu yüzden de kolay grup demek zor, ama şanslı gruba düştük diyebiliriz'' dedi.



Özer, hedeflerinin çeyrek final olduğunu vurgulayarak, ''Birinci etabı geçtik ve gruplara kaldık. Bu gruptan çıkarak çeyrek finali oynarız. Takımımızın bize çeyrek final heyecanı yaşatacağından hiç kuşkumuz yok'' diye konuştu.



Giray Bulak'ın gelmesi ile birlikte takımdaki havanın inanılmaz değiştiğini belirten Özer, şunları kaydetti:



''Takımda olduğu söylenen uyum sorunu Bulak ile ortadan kalktı. Hocamız gelir gelmez takım ruhu havası yakalandı. Tesislerdeki hava bile çok değişti. Gittiğimde tesisler bana çok sıcak, yeni bir bina gibi geliyor. Havasıyla, taşıdığı ruhuyla her şeyiyle değişti. Antalya kampından şampiyonlukla döndük. Her şey adımıza çok iyi gidiyor. Trabzonspor'daki şanssızlıkları yaşamazsak kesinlikle hafta sonu Gaziantepspor'u yeneriz ve döneriz