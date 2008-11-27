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Ekonomi

Konyalı sanayici dökümhane robotu üretti

Konya’da faaliyet gösteren bir firma, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonunda Türkiye’de ilk kez dökümhanelerde büyük parçaları kum kalıp içinden

27 Kasım 2008 02:00

Konya'da faaliyet gösteren bir firma, yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonunda Türkiye'de ilk kez dökümhanelerde büyük parçaları kum kalıp içinden çıkarmaya yarayan bir robot üretti.

Nirvana Otomobil Hidrolik Makine Sanayi Ltd. Şirketi Marka Tanıtım Müdürü Ali Büyükzeren, Konya'da traktör üretimi yapan TÜMOSAN'ın kendilerine hidrolik dökümhane robotu siparişi verdiğini belirtti.

Daha önce Türkiye'de üretilmeyen yurt dışından gelen dökümhane robotunu imal etmek için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını anlatan Büyükzeren, proje için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) yaptıkları Ar-Ge Proje Desteği başvurusunun da kabul edildiğini ifade etti.

Büyükzeren, robotun, dökümhanelerde büyük parçaları kum kalıp içinden çıkarıp başka bir üretim hattına transfer etmek için kullanıldığını dile getirdi.

Bir yıllık çalışma sonunda 500 kilogram ağırlığı kaldırabilecek güçte hidrolik dökümhane robotunu ürettiklerini ifade eden Büyükzeren, "Bu makine ağır parçaların üretildiği dökümhanelerde işleri büyük oranda kolaylaştırıyor" dedi.

Bu robottan Türkiye'de ilk kez kendilerinin ürettiğini belirten Büyükzeren, şunları kaydetti:

"Robotumuz, manuel olduğu gibi radyo kumandayla da çalışabiliyor. Yurt dışından 200 bin Euro’ya getirtilen bu robotu, yarı fiyatına mal etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu robotun daha da gelişmişini üretmek, kaldırma kapasitesini 2 bin kilograma çıkarmak için yeni Ar-Ge çalışmalarını başlattık. Bunun için TÜBİTAK'a yeni bir başvuru daha yapmaya hazırlanıyoruz."

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