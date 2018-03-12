Konyalı pilot Melike Kuvvet, kumpas mağduruydu

KONYA, (DHA)- BİRLEŞİK Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken İran’da düşen Başaran Holding\'e ait özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet\'in Konya\'daki ailesi yasta. Melike Kuvvet\'in Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK\'dan uzaklaştırıldığı ve Mayıs ayında Binbaşı rütbesi ile yeniden orduya döneceği öğrenildi.

Başaran Holding\'e ait özel jet, dün akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a dönerken İran\'da düştü. Kaza sonucu 3\'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet\'in Konya\'nın merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi\'nde oturan annesi Emine ve ablası İlknur Kuvvet acı haberi telefonla aldı. Aile, taziyeleri evlerinde kabul etti. Babası hayatta olmayan Melike Kuvvet\'in ölümünü annesinin metanetle karşıladığı, \"Allah onu bizden daha çok seviyormuş ki erkenden onu yanına aldı. Başımız sağolsun\" dediği öğrenildi.

10 GÜN ÖNCE AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

FETÖ kumpasıyla Pilot Yüzbaşı görevindeyken TSK\'dan uzaklaştırıldıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Melike Kuvvet\'in, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için özel jet pilotluğu yaptığı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğretim görevlisi olarak ders verdiği öğrenildi. Melike Kuvvet\'in en son 10 gün önce ailesini görmek için Konya\'ya geldiği belirtildi. Melike Kuvvet\'in yakınlarına FETÖ kumpasıyla ordudan atıldığını ancak Mayıs ayında Binbaşı rütbesiyle yeniden üniformasını giyeceğini, bu nedenle de çok heyecanlı olduğunu söylediği öğrenildi.

FETÖ KUMPASIYLA ATILDIĞI İDDİASI

Melike Kuvvet\'in Merzifon\'da görevli Pilot Yüzbaşı iken bir arkadaşının çocuğunun doğum gününde şarkı söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı. Açılan soruşturma sonrası Kuvvet, \'ahlaksız yaşantı\' gerekçe gösterilerek ordudan uzaklaştırıldı. Melike Kuvvet, ordudan uzaklaştırılması üzerine Anayasa Mahkemesi\'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, \'özel hayatın gizliliğinin ihlal\' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldığı ögrenildi.



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