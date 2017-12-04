Konya'dan mutlu dönen Bursaspor'da, gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da Atiker Konyaspor maçının sevinci yaşanırken, oyuncular 3 puandan ötürü mutluluklarını dile getirdi.

Süper Lig’de Bursaspor, Konyaspor’u deplasmanda Bogdan Stancu, Jires Kembo ve Aziz Behich’in attığı gollerle 3-0 mağlup ederken camiada ise üst üste alınan galibiyetlerin sevinci yaşanıyor. Bursaspor’un en istikrarlı isimlerinden biri olan Titi, çok keyifli bir akşamı geride bıraktıklarını belirterek, \"Güzel bir galibiyet aldık ve bu galibiyet için futbolculardan başkana kadar herkes çok çalıştı. Teknik ekibimiz harika bir iş çıkardı. Hepimiz çok mutluyuz. Gelecekte kendimizi konumlandıracağımız yer için önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz\" diye konuştu.

\"UMARIM UZUN YILLAR HİZMET EDERİM\"

Yeşil beyazlı ekibin lig ve kupada oynadığı maçlarda bu sezon takımın en fazla süre alan ismi olan Titi, bunun için ise; \"Gerçekten çok çalışıyorum, takımıma kendimi adıyorum. Takım arkadaşlarımızla harika bir yardımlaşma elde ettik saha içerisinde. Herkes çok çalışıyor, herkes elinden geleni yapıyor. Umarım ki bu devamlılığımı uzun yıllara yayabilir ve Bursaspor forması altında uzun yıllar hizmet ederim\" ifadelerini kullandı.

MUHAMMED ŞENGEZER: \"BAŞKANIM VE HOCAM BANA GÜVENDİ\"

Bursaspor formasıyla Süper Lig’de ilk maçını Kardemir Karabükspor’a karşı oynayan ve Konyaspor karşısında da kaleyi koruyan Muhammed Şengezer ise, kendisine olan güveni boşa çıkarmamak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

\"İlk yarı skoru bulduk, bence iyi bir top oynadık ama ikinci yarı rakip daha iyi oynadı. Biz biraz izledik diyebiliriz. Deplasmanda galip geldik, mutluyuz. İnşallah Fenerbahçe karşısında da galip geliriz. Hocam bana güveniyor sağ olsun, başkanım ve hocam sezon başında bana güvendi. Bende güvenlerini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım, bu yetmez daha çok çalışacağım. İnşallah güvenlerini boşa çıkarmam.\"

JIRES KEMBO: \"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM\"

Konyaspor ağlarını havalandıran isimlerden biri olan Jires Kembo da, taraftara teşekkür ederek, \"Öncelikle taraftarımıza maçtaki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu maçı kazanmamızda ve iyi oynamamızda büyük katkıları var. Bir sonraki maç için de gelip bizi desteklesinler. Kendimi iyi hissediyorum aynı zamanda bana çok büyük destekte bulunan takım arkadaşlarım, itici olan taraftar var. Herkesin desteğinden ötürü çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.

BADU: \"ZOR BİR MAÇ OLDU\"

Yeşil beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Emmanuel Badu ise maç için, \"Öncelikle hem takımım hem de taraftardan bu galibiyet doğum günüm için bana hediyeydi. Zor bir maç oldu aslında çünkü topa çok fazla sahip oldular ama kazanmayı başardık, şu andan itibaren Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayabiliriz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI